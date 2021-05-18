Дизайн портала салонов-красоты
Сделать крутой дизайн портала салонов красоты.
Много потребуется значков и элементов управления.
Нужен человек с тонким вкусом, который делал интернет-магазины, чтобы многое было понятно сходу.
В задании будет - Главная и около 10 вложенных страниц.
Сроки очень сжатые.
Оцените примерный бюджет и ваш срок.
Также покажите примеры ваших работ.
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