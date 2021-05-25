Дизайн современного лендинга

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Завершен80 заявок1496 просмотров

Добрый день!

Требуется небольшой Landing на 8 блоков для сети фастфуд киосков.

Есть логотип и фирменный стиль.

Есть тексты, но нужно будет придумать быстрый прототип(набросок)

Функцыя сайта: Переход для скачивания приложения.

Основная задача:

- адаптивность под мобильные устройства

-простота, минимализм

-цветовая гамма и стиль - как в логотипе(отправлю исполнителю)

 

Предлагайте свои цены и сроки, ребят без портфолио не рассматриваю!

Бюджет не очень большой, подойдет новичок со знанием дела и хорошим портфолио.

4 года назад
antontrigub
Антон 
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1 отзыв

Выбранный исполнитель

alekseybilik
Алексей 
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4 года назад
$200
6 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко и ясно! Оплата вовремя, и понятное ТЗ. Спасибо за содрудничество!

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