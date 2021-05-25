Дизайн современного лендинга

Добрый день!

Требуется небольшой Landing на 8 блоков для сети фастфуд киосков.

Есть логотип и фирменный стиль.

Есть тексты, но нужно будет придумать быстрый прототип(набросок)

Функцыя сайта: Переход для скачивания приложения.

Основная задача:

- адаптивность под мобильные устройства

-простота, минимализм

-цветовая гамма и стиль - как в логотипе(отправлю исполнителю)

Предлагайте свои цены и сроки, ребят без портфолио не рассматриваю!

Бюджет не очень большой, подойдет новичок со знанием дела и хорошим портфолио.