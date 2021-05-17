Дизайн страницы по - Аренде Яхт

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Закрыт25 заявок715 просмотров

Я создал страницу, но не являюсь большим экспертом в UI, поэтому нуждаюсь в помощи.

Страница: http://b9zqibv.myraidbox.de

Суть задачи

1. Если Вы скажите что UI страницы норм, но есть пункты которые по вашему можно сделать иначе (шрифты, цвет, детали и т.д.) то это было бы идеальным вариантом.

2. Если же вы считаете что UI страницы нужно делать совсем по другому и страница из за этого станет значительно лучше, то тоже хорошо ^^

Условия задачи

- Фирма для которой делается страница называется Nordship & Faurby Yacht Charter (дальше NFYC).

- NFYC официальный партнер Faurby (http://faurby.dk) и Nordship (https://www.nordship.dk/en).

- Faurby & Nordship: фирмы по строительству яхт. 

- NFYC принадлежит бизнесмену (54 года) у которого есть 1 яхта от Faurby и 1 яхта от Nordship. В перспективе их будет больше.

- Услуги NFYC: 

1. Сдача обеих яхт на прокат. Яхта сдается минимум на 1 неделю; важно

2. Коучинг по налогам (как купить яхту дешево и т.д.); важно 

3. Тренинги для шкиперов; менее важно

- Целевая аудитория NFYC это:

1. Люди которые хотят построить яхту у Faurby или Nordship и перед этим хотят прокатится на яхте которую эти фирмы строили чтобы убедиться в качестве; 

2. Разные командные мероприятия типа: team building measures, кооператив и т.д.;

3. Шкиперы которые хотят потренировался катаясь на яхте сами;

4. Люди которые хотят стать шкиперами;

5. Просто семейный отдых;

6. Бизнесмены заинтересованные в яхтах и коучинге по налогам;

- Структура и контент остается прежней то есть как на сайте сейчас.

- Логотип - (Текст: Nordship & Faurby Yacht Charter Friedhelm Ahler) будет в будущем изменен в зависимости от того как будет выглядеть страница.

- Картинки в блоке "ABOUT" на Home будут другие.

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AlexKri
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