Привлекательный и функциональный дизайн сайтов 👍

👋Привет!

Я веб-дизайнер с профильным образованием.

Создаю привлекательный и функциональный дизайн сайтов.

Трепетное внимание к деталям – кредо моего дизайна.

Работаю в тандеме с опытными и проверенными:

верстальщиками, копирайтерами, SEO специалистами.

Обращайтесь, не стесняйтесь 

🔥Бонус +

+ Бесплатный адаптив страниц сайта в 3-х разрешениях. (1170 px, 768 px, 320 px)

+ Все всплывающие окна в проекте

+ Правки до победного

🤝Процесс работы:

— Техническое задание и заполнение брифа ﻿

— Согласование цены и сроков

— Предоплата 50%

— Работа (правки и пожелания)

— Оплата остатка суммы 50%

— Передаю файлы проекта

— Обмен положительными отзывами 

— Я буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.

Цены

Лэндинг до 8 экранов (блоков) 80$

Главная страница 80$

Внутренняя страница сайта 20$

Работаю по предоплате в 50%

Ничто так не укрепляет отношения с клиентом, как вовремя внесенный аванс.

Надеюсь, отнесетесь с пониманием 

Контакты:

 Behance: https://www.behance.net/vitaliiuxui

 Telegram: https://t.me/vitalii_uxui

 Instagram: https://www.instagram.com/vitalii.uxui/

 Facebook: https://www.facebook.com/vitalii.web.ux.ui