👋Привет!
Я веб-дизайнер с профильным образованием.
Создаю привлекательный и функциональный дизайн сайтов.
Трепетное внимание к деталям – кредо моего дизайна.
Работаю в тандеме с опытными и проверенными:
верстальщиками, копирайтерами, SEO специалистами.
Обращайтесь, не стесняйтесь
🔥Бонус +
+ Бесплатный адаптив страниц сайта в 3-х разрешениях. (1170 px, 768 px, 320 px)
+ Все всплывающие окна в проекте
+ Правки до победного
🤝Процесс работы:
— Техническое задание и заполнение брифа
— Согласование цены и сроков
— Предоплата 50%
— Работа (правки и пожелания)
— Оплата остатка суммы 50%
— Передаю файлы проекта
— Обмен положительными отзывами
— Я буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.
Цены
- Лэндинг до 8 экранов (блоков) 80$
- Главная страница 80$
- Внутренняя страница сайта 20$
Работаю по предоплате в 50%Ничто так не укрепляет отношения с клиентом, как вовремя внесенный аванс.
Надеюсь, отнесетесь с пониманием
Контакты:
Behance: https://www.behance.net/vitaliiuxui
Telegram: https://t.me/vitalii_uxui
Instagram: https://www.instagram.com/vitalii.uxui/
Facebook: https://www.facebook.com/vitalii.web.ux.ui
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