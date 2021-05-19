Создать веб-дизайн для лендинга срочно

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Завершен54 заявки1420 просмотров

Срочно нужно создать веб-дизайн для лендинга

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Сроки до 18.05

4 года назад
nellydesign
Нелли 
24 года
4 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$150
1 день
В срочном порядке искали веб-дизайнера, так как горели сроки. Алеся сделала всё очень оперативно, за сутки лендинг был уже полностью готов. При этом продумала дизайн сайта, адаптировала его под фирменный стиль компании, учла все наши пожелания. В будущем точно обратимся к ней еще не раз. Рекомендую!
Было приятно работать! Моментальная оплата, приятное общение! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ирина
 
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lesya2708
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