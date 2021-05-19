Создать веб-дизайн для лендинга срочно

В срочном порядке искали веб-дизайнера, так как горели сроки. Алеся сделала всё очень оперативно, за сутки лендинг был уже полностью готов. При этом продумала дизайн сайта, адаптировала его под фирменный стиль компании, учла все наши пожелания. В будущем точно обратимся к ней еще не раз. Рекомендую!