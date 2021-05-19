1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) joxi.ru/LmG6beBilVREMr. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока joxi.ru/E2pP61yCGWBL92. (сыро выглядит) Сам сайт dmitry-agency.ru/ ...
Создать веб-дизайн для лендинга срочно
Срочно нужно создать веб-дизайн для лендинга
Прикрепляйте портфолио - если понравится, свяжемся с вами
Сроки до 18.05
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