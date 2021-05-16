Доработать страницу на тильде (работы не много)

Ранее сделали редизайн двух страниц сайта (главной и портфолио) https://www.artmarblestudio.ru/ https://www.artmarblestudio.ru/our-work/ теперь требуется в этом же стиле, сделать редизайн страниц, которые больше всего "выбиваются" стилистики сайта: https://www.artmarblestudio.ru/about/ https://www.artmarblestudio.ru/gov/ ...