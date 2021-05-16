Доработать страницу на тильде (работы не много)

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок1229 просмотров

1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) joxi.ru/LmG6beBilVREMr. Кейсы предоставлю.

2) Выполнить редизайн блока joxi.ru/E2pP61yCGWBL92. (сыро выглядит)

Сам сайт dmitry-agency.ru/

И адаптировать всё это дело. Исполнителей выбираю не спеша, читаю всех. Антибот freelance

Tilda
4 года назад
Smilefooby
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