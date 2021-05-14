Дизайн сайта для услуг по получению разрешения на ВМЖ/ПМЖ

Необходимо сделать дизайн для сайта по предоставлению миграционных услуг для иностранцев желающих получить разрешение на ВМЖ или на ПМЖ в Украине. Структура будет следующая:1. Основная страница, на которой будет:- заглавная анимация и/или тест по результатам которого будет выдаваться результат- общая информация об услугах - информация о людях работающих в компании (с фотографиями - фотографии уже готовы)- разные варианты пакетов услуг- отзывы наших предыдущих клиентов2. Во второй вкладке меню будет ссылка на страницу внутри которой будут отображены иконки подстраниц с детальным описанием услуг3. Возможно будет страница «О нас»4. Контакты Главный акцент на основной странице и меньший на страницах подуслуг, все остальные страницы менее важныЦветовую гамму можете предложить Домен: immigrate.legalТорговая марка (лого) компании аналогичная с доменом. На данный момент лого не нарисовано, рисуете ли вы также лого для компаний? Прошу сказать ориентировочную стоимость за вашу работу. Ваше портфолио заинтересовало больше остальных, поэтому написали вам. Учитывая это ваш стиль дизайна интересен. В случае заинтересованности в заказе, можем созвониться, чтобы обсудить детали заказа.