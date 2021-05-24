Найти/Нарисовать фон для главной страницы

Необходим дизайн страницы, тз предоставлю Имеется сайт(пришлю в личку) на определенные страницы каталога необходимо изготовить лендинги с баннерами, подкатегориями примеры товаров, сеотекстом, преимуществами и тд дизайн в фигме пример страницы по которой ...