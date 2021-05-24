Найти/Нарисовать фон для главной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1740 просмотров
#1$10

Создается главная страница с фоном в виде травы, хочется чего-то поинтереснее, возможно несколько фонов с плавными переходами

http://new.veleskazan.ru/

4 года назад
BoluxTO
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Победитель конкурса

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Предложила сверх того, что хотелось видеть изначально. Помогла быстро и качественно!
Приятный в общении, пунктуальный и ответственный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Егор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Орест
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 час назад
27 отзывов
4 года назад
Павел
 
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Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
Анна
 
34 года
13 лет в сервисе
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Валерия
 
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Артём
 
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4 года назад
4 года назад

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