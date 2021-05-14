Дизайн веб приложения Базы данных

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Закрыт10 заявок821 просмотр

Добрый день. Требуется разработать дизайн веб-приложения, на примере скринов (1 страница - выбор параметров, 2я - настройка полей и экспорт).

стоимость и срок

4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
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Заявки фрилансеров

Александра
 
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Александр
 
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Остап
 
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Дизайн сайтов
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Артём
 
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3 дня назад
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4 года назад
Алексей
 
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