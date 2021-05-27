Сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1087 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов.

Вот пример:

https://sun9-65.userapi.com/impg/9nbxXFc97SUda8Vt31SGEsUwlK5SXCUY4YjTYg/2DVq2PgUPAs.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=6529660c39ae1881bbff7a654952827b&type=album

Только надо, чтобы на картинке была не обложка книги, а обложка тоненького 5ти страничного буклета (со страницами формата A4)

Ракурс можно взять точно такой же как в примере.

Дизайн у каждой обложки должен быть разный.

Тексты:

1. Проект Humorial.Ru

Технология написания шуток для контента и публичных выступлений

Для тех, кто пишет или выступает

2. Проект Humorial.Ru

3 элемента, на которых строится любая шутка

3. Проект Humorial.Ru

5 самых частых приемов юмора

Для шуток в общении, в контенте или во время выступлений

Сами файлы, чтобы посмотреть как внутри оформлен каждый  и использовать эти цвета и шрифты:

https://humorial.ru/sp/umor_v_kontente1.pdf

https://humorial.ru/sp/5_priemov_umora1.pdf

https://humorial.ru/sp/3_elementa_shutki1.pdf

Желательно делать в фотошопе и чтобы на выходе были psd-файлы, которые я могу потом редактировать, чтобы поменять какое-то слово или переставить слова местами.

Напишите, ваши условия для выполнения этой задачи.

4 года назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mmaacherie
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Спасибо Дарье за работу. Понравился результат
В тз и на протяжении работы Алексей давал четкие указания. Всё было понятно и вовремя. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 час назад
27 отзывов
4 года назад
mmaacherie
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Андрей
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
151 отзыв
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Картинки для оформления соц. сетей

    $13

    Требуется отрисовать картинки для групп в соцсетях: VK, ОК, ФБ, Инста. 1. Стандартный набор: (обложка для группы, аватарка, картинки для постов). 2. Обложка для видео для Ютуба. Срок ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн страницы

    Необходим дизайн страницы, тз предоставлю Имеется сайт(пришлю в личку) на определенные страницы каталога необходимо изготовить лендинги с баннерами, подкатегориями примеры товаров, сеотекстом, преимуществами и тд дизайн в фигме пример страницы по которой ...

    Figma
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Web дизайнер на проект (UX/UI) - разовый проект

    Привет! Ищем на интересный проект дизайнера. Если сработаемся будем сотрудничать простоянно. Проектов много. Внимательно к требованиям: уровень High Middle / Senior, опыт от 2х летпревосходно владеешь Figma, ...

    Figma
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Нарисовать дизайн сайта  авторской мебели  интегрировать все с личным брендом инстой и ютубом

    Дизайн сайтов75 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта фотографа (лендинг / сайт-визитка)

    Здравствуйте. По макету всё максимально просто. Сделать несколько блоков, разместить контакты, примеры работ, стоимость услуг, форму обратной связи. Одностраничник.  Адаптив не нужен, только десктопная версия. Подойдёт работа новичка. Подробнее в лс. Пишите ...

    Дизайн сайтов80 заявок
    Закрыт
    4 года назад