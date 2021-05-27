Здравствуйте.

Нужно сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов.

Вот пример:

https://sun9-65.userapi.com/impg/9nbxXFc97SUda8Vt31SGEsUwlK5SXCUY4YjTYg/2DVq2PgUPAs.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=6529660c39ae1881bbff7a654952827b&type=album

Только надо, чтобы на картинке была не обложка книги, а обложка тоненького 5ти страничного буклета (со страницами формата A4)

Ракурс можно взять точно такой же как в примере.

Дизайн у каждой обложки должен быть разный.

Тексты:

1. Проект Humorial.Ru

Технология написания шуток для контента и публичных выступлений

Для тех, кто пишет или выступает

2. Проект Humorial.Ru

3 элемента, на которых строится любая шутка

3. Проект Humorial.Ru

5 самых частых приемов юмора

Для шуток в общении, в контенте или во время выступлений

Сами файлы, чтобы посмотреть как внутри оформлен каждый и использовать эти цвета и шрифты:

https://humorial.ru/sp/umor_v_kontente1.pdf

https://humorial.ru/sp/5_priemov_umora1.pdf

https://humorial.ru/sp/3_elementa_shutki1.pdf

Желательно делать в фотошопе и чтобы на выходе были psd-файлы, которые я могу потом редактировать, чтобы поменять какое-то слово или переставить слова местами.

Напишите, ваши условия для выполнения этой задачи.