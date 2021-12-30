seniorbart

Здравствуйте, уважаемые художники. Есть вот такое тз на отрисовку шутливых скетчей на тему ошибок при инвестировании в недвижимость и акции https://docs.google.com/document/d/1bwvfRBArsXa3UHTUni_bjmJqgnsZTY_R-OWPMKuR0c8/edit Нужно их отрисовать. Ориентировочно в стиле комиксов. Можно в стиле между комиксом и карикатурой. Можно цветное, можно чб, как вам ...