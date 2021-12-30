seniorbart

Нужно сверстать макет страницы А4. Текст в приложенном файле. Мы закажем в типографии печать этой страницы как скретч-карты. Где около каждого текстового поля будут кружки с галочкой, над которыми будет скретч-слой, который человеку надо будет стереть, выполнив описанное ...
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Здравствуйте. Есть такие задачи: 1. Нарисовать лого школы комедийной импровизации. Текущий лого вот такой: https://thumb.tildacdn.com/tild3661-6636-4162-b864-356363653563/-/resize/84x/-/format/webp/noroot.png Нужно его перерисовать более четко. И цвет чтобы подходил к странице https://improvhome.ru/probnoe И желательно, чтобы контур занавеса был похож очертаниями на очертания дома https://www.dropbox.com/s/3so5d3g2f8ilbv2/photo_2023-04-06_21-13-39.jpg?dl=0 2. ...Баннеры16 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Здравствуйте. Есть задачка для специалиста по таргету вк (хотя не обязательно, что именно вк). Собрать 20 человек на бесплатный мастер-класс по комедийной импровизации в Москве. Мысли по интересам аудитории: - стендап - квизы - актерское мастерство - настолки Работники офисов. 22-40 лет. Как правило, ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте, уважаемые художники. Есть вот такое тз на отрисовку шутливых скетчей на тему ошибок при инвестировании в недвижимость и акции https://docs.google.com/document/d/1bwvfRBArsXa3UHTUni_bjmJqgnsZTY_R-OWPMKuR0c8/edit Нужно их отрисовать. Ориентировочно в стиле комиксов. Можно в стиле между комиксом и карикатурой. Можно цветное, можно чб, как вам ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте. Вк что-то поменял в дизайне и теперь шапка в нашей группе вк выглядит мутной. Вот как было https://sun9-62.userapi.com/c850032/v850032845/119216/Sz4kCB9cdYw.jpg Но сейчас вк делает шапку мутной. См. приложенный файл. На сколько я понимаю, сейчас вк ждет обложку в размерах 1920×768. Задача ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте. Задача вот в чем: Есть сайт на ruby on rails. Когда пользователь регистрируется, надо вызвать api нашего сервиса рассылок (justclick.ru). И пользователю должно отправиться письмо для подтверждения email. Когда пользователь подтвердил email, надо получить об этом событии уведомление от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать персонажа вот в таком стиле https://i.mycdn.me/image?id=880714566017&t=2&plc=MOBILE&tkn=*ODVZvEHp2c2TpkhcPb1V84d7s_k Он нужен для странички курса, который называется "Речевой магнат". Суть курса - учим делать речь интересной и креативной. То есть "богатой". Есть бедная скудная речь, а есть богатая. Вот тот у кого ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте. Нужно набирать людей на бесплатный мастер-класс по комедийной импровизации. Место мастер-класса - центр Москвы. Вот страничка https://oitheatre.ru/probnoe Предпочтителен вариант с оплатой за лидов. Но готов рассмотреть и другие варианты. Площадки могут быть любыми. Директ, таргет вк, майтаргет и др. - то, что ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрытгод назад
- $8
Здравствуйте! Надо оформить в фотошопе шутки и запостить в сервис http://smmplanner.ru/ Я скину 40 шуток в виде текста. И надо в шаблоне фотошопа этот текст размещать на картинку. Вот пример как выглядит на выходе: https://sun9-east.userapi.com/sun9-36/s/v1/if2/0EPlJ4CUyxOv4q_O_kCOdLwjrJn_wclssQdnkxu2kH9RhH8mf6s0eyfbDohzTSY8jrp7bEaDUpEvkT1T9P0L6VHQ.jpg?size=586x586&quality=95&type=album PSD-шаблон я пришлю. Надо менять только ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Перестал работать сайт на ruby on rails. Ошибка: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Нужно посмотреть и разобраться, в чем может быть проблема. Перезагрузка сервера не помогла. Могу дать логин и пароль от root-пользователя, чтобы посмотреть Поскольку сразу трудно сказать, сколько времени займет поиск проблемы, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Дано: Страничка на сервисе platformalp в шаблонном дизайне, куда добавлен текст и разбит на блоки. Требуется: Этому надо придать красивый дизайн, чтобы он отображался корректно и на телефонах и на десктопах.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Есть 2 видео. Одно на 3 часа, второе на 3,5 часа. Задача разрезать их на 15 уроков по плану, который написан ниже. Важный момент: Звук в файле ВИДЕО1 надо по громкости повысить (или понизить) до уровня громкости ...Завершен2 года назад
Всем добрый день! Такая ситуация: во время трансляции вебинара упал с одежды петличный микрофон. Поэтому с какого-то момента звук продолжил писаться намного тише. (поскольку участников было мало и мероприятие шло уже долго, люди не обратили внимание на это). Поскольку ...Завершен2 года назад
Доброе время суток. Задача: Есть страничка на сервисе тильда. Надо настроить, чтобы в момент отправки формы вызывались вот такие 2 джаваскрипт функции: VK.Retargeting.Event('click'); VK.Goal('conversion'); В настройке форм стандартных удобных настроек для этого нет. Поддержка пишет: >> Данный функционал можно реализовать только с помощью ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно провести в интернете поиск примеров шуток в разных областях: В каком формате нужны примеры шуток: - текст + ссылка на видео и пометка временной метки откуда до куда эта шутка - либо только текст. но с видео ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Нужно сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов. Вот пример: https://sun9-65.userapi.com/impg/9nbxXFc97SUda8Vt31SGEsUwlK5SXCUY4YjTYg/2DVq2PgUPAs.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=6529660c39ae1881bbff7a654952827b&type=album Только надо, чтобы на картинке была не обложка книги, а обложка тоненького 5ти страничного буклета (со страницами формата A4) Ракурс можно взять точно такой же как в примере. Дизайн у ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $22
Смортировать видеоуроки (исходные видео на 2 часа)Завершен3 года назад
Здравствуйте! Нужно смонтировать видео, записанное с 1й камеры и со звуком, который отдельно записан на петличку. Видео записано на фоне хромакея, его надо будет заменить на присланный фон (картинка). Спикер часто оговаривается и затем повторяет последние фразы, чтобы ...Завершен3 года назад
Здравствуйте! Нужно собрать для рекламы вконтакте аудитории (группы вк или аудитории ретаргетинга спарсить церебро или таргетхантером или подобным сервисом) следующих тематик: 1. Спикеры, тренеры, инфобизнесмены 2. SMMщики 3. Ведущие мероприятий 4. Блогеры 5. Копирайтеры 8. Люди, тренирующие и качающие мозг и мышление Напишите, ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Нужно собрать людей на онлайн-марафона вконтакте по теме написания шуток для контента и публичных выступлений Описание целевой аудитории: Спикеры, тренеры, инфобизнесмены SMMщики Ведущие мероприятий Блогеры Копирайтеры Мои текущие списки ретаргетинга (люди собранные на тему “развития остроумия и чувства юмора”) Люди, заинтересованные развитием остроумия ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад