kvazijazzi

Денис kvazijazzi

 
48 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайн: Логотипы, Фирменный стиль, все виды полиграфической продукции, интернет-баннеры, дизайн сайтов и мобильных приложений

Здравствуйте! Я - профессиональный графический дизайнер с опытом работы более 15 лет в графическом дизайне.

Я создаю логотипы и фирменные стили, все возможные виды печатной рекламной продукции (плакаты, буклеты, листовки, визитки, упаковка и т.п.). Занимаюсь цифровой иллюстрацией. Дизайном наружной рекламы (билборды, штендеры, вывески, ситилайты). Имею опыт в создании интернет-баннеров. Также занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений.

Я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно.

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна для вашего бренда, то вы обратитесь по адресу.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

  • Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

  • Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

#4Верстка книг
#31Adobe Photoshop
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#804
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нужно сверстать макет страницы А4
Adobe PhotoshopВерстка книг
Все ок. Получилось очень симптично
Приятно иметь дело!
Ответный отзыв
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сделать трипваер в pdf
Хороший результат получился. Рекомендую исполнителя
Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв