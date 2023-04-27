Здравствуйте! Я - профессиональный графический дизайнер с опытом работы более 15 лет в графическом дизайне.
Я создаю логотипы и фирменные стили, все возможные виды печатной рекламной продукции (плакаты, буклеты, листовки, визитки, упаковка и т.п.). Занимаюсь цифровой иллюстрацией. Дизайном наружной рекламы (билборды, штендеры, вывески, ситилайты). Имею опыт в создании интернет-баннеров. Также занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений.
Я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно.
Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна для вашего бренда, то вы обратитесь по адресу.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Почта: [email protected]
Телеграмм: @Kvazijazzi
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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