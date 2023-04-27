Графический дизайн: Логотипы, Фирменный стиль, все виды полиграфической продукции, интернет-баннеры, дизайн сайтов и мобильных приложений

Здравствуйте! Я - профессиональный графический дизайнер с опытом работы более 15 лет в графическом дизайне.

Я создаю логотипы и фирменные стили, все возможные виды печатной рекламной продукции (плакаты, буклеты, листовки, визитки, упаковка и т.п.). Занимаюсь цифровой иллюстрацией. Дизайном наружной рекламы (билборды, штендеры, вывески, ситилайты). Имею опыт в создании интернет-баннеров. Также занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений.

Я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно.

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна для вашего бренда, то вы обратитесь по адресу.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ .

Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

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