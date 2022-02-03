Сделать дизайн сайту-одностраничнику

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Дано: 

Страничка на сервисе platformalp в шаблонном дизайне, куда добавлен текст и разбит на блоки.

Требуется:

Этому надо придать красивый дизайн, чтобы он отображался корректно и на телефонах и на десктопах.

2 года назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
2 года назад
$30
3 дня
Спасибо Андрею. Результатом доволен
У Алексея грамотное ТЗ и аргументированные правки + быстрая оплата. Рекомендую всем
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