Сделать дизайн принтов для футболки/худди

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок612 просмотров
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Коллеги, Добрый день! 

Требуется сделать дизайн принтов спортивного события: 

- худди

- мужская футболка 

- детская футболка 

Сроки сегодня

2 года назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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