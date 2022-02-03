Сделать дизайн принтов для футболки/худди

Нужно создать интерактивный или неинтерактивный, но хорошо продуманный ﻿прототип лендинга и написать для него тексты. На основании прототипа будет делаться дизайн.﻿ Желательно сделать в Figma. 10-15 экранов ﻿- моб версия в первую очередь у нас 87% трафика с мобильных ...