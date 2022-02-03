Дизайн блока «Узнать номер СНИЛС»

Дизайн для ремонта пк, телефонов
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Здравствуйте. Необходимо в Figma отрисовать дизайн блока для страницы https://pfrf-kabinet.ru/uznat-nomer-snils.
Параметры:
- Ширина блока на PC: 730px;
- Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;
- По возможности использовать иллюстрации https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте [url=https://pfrf-kabinet.ru/404)
- ФИО - инпуты, отдельно для фамилии*, имени* и отчества (ФИ - обязательные) ;
- Дата рождения - инпуты отдельно, день - месяц - год;
- Чекбокс «Согласие на обработку персональных данных»
- Кнопка "Узнать номер"
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