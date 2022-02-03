Дизайн блока «Узнать номер СНИЛС»

Необходимо разработать дизайн для сайта, занимающегося консультированием проблемами зависимости. Он будет состоять из 2х блоков, один обложка с необходимой информацией, второй квиз из 4 простых вопросов. Будет плюсом, если ты сможешь разработать и дизайн логотипа ...