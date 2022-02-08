Доработать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок638 просмотров
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Здравствуйте, нужно доработать дизайн сайта.

Есть проект дизайна сайта, в формате PSD, также есть прототип(схема, наброски) недостающих блоков.

Нужно доработать дизайн, дорисовать ещё 4 блока по макету.

Форма (3 поля + кнопка + дизайн ошибки)

Текстовый блок (3 шага)

Блок способы получения (3 крупных иконки + текст)

Нужно выполнить в фотошопе. 

Два расширения 1110px и 360px 

Иконки находим в сети, рисовать не нужно. 

P.S. повторюсь это не дизайн сайта, задача дорисовать 4 блока.  

Дизайн сайта
2 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$60
5 дней
Работа выполнена хорошо и качественно. Коммуникация на уровне. Рекомендую
Хороший клиент, быстрая оплата и приятная коммуникация :)
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