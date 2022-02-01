Нарисовать качественные бэкграунды для некоторых страничек

Здравствуйте. Необходимо в Figma отрисовать дизайн блока запись на прием в ПФР. Блок пойдет на страницу https://pfrf-kabinet.ru/zapis-na-priem. [b]Параметры:[/b] [list=1][*]Ширина блока на PC: 730px;[*]Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;[*]По возможности использовать иллюстрации https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте https://pfrf-kabinet.ru/404)[/list] [b]Содержимое блока:[/b] [list=1][*]ФИО - ...
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Нарисовать качественные, красивые, профессиональные бэк-граунды для некоторых страничек нашего сайта https://www.vianet.ua, https://vianet.ua. , www.vianet.ua Страницы которые предварительно необходимо обновить (Для готелів та барів, Рекламодавцям, Як нас дивитися, Контакты)
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