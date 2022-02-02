Нарисовать дизайн красивого лендинга

$50
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки619 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн красивого лендинга, (Веб версию и мобильную версию) разумеется и предоставить исходники для верстальщика. Лендинг примерно на 5-6 экранов (разделов).

Нарисовать нужно креативно, интересно светло, на широкую публику. Чтоб все гармонично было. 

По цене бюджет 50$ 

2 года назад
guest_16427696825888
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$50
3 дня
RUB
Работа выполнена в срок, все требования учтены . Рекомендую.
Все отлично, заказчик хороший, проблем никаких не возникло!
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