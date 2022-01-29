Нужен макет сайта

$20
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок1037 просмотров
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Добрый день, мне нужен макет сайта для курсовой работы. Тема сайта - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением,  название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом, логотип текстовый. Время есть до 6 числа. Дизайн сайта можно взять любой из бесплатных которые есть в интернете. 

примеры сайтов:

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/global-warming/

https://www.ipcc.ch/sr15/

2 года назад
guest_16420011928778
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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