Добрый день, мне нужен макет сайта для курсовой работы. Тема сайта - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением, название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом, логотип текстовый. Время есть до 6 числа. Дизайн сайта можно взять любой из бесплатных которые есть в интернете.

примеры сайтов:

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/global-warming/

https://www.ipcc.ch/sr15/