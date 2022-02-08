Разработка дизайна рекламной биржи

Здравствуйте. Необходимо разработать прототип для сервиса, техническое задание будет. Сразу хочу отметить что корректировки и исправления по результатам работы скорее всего будут, так что прошу это учитывать (оплата случае внесения исправлений по желанию заказчика, будет почасовая). От ...