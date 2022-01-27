Создание новых страниц на сайте

Техническое задание на создание новых страниц - прайса и страницы для фиксирования и передачи электронных обращений жильцов МКД, обслуживаемых «УК

«Техсервис»

Задача:

Разместить на сайте https://uk-ts.ru новую страницу, где будут размещена форма для электронного обращения жильцов. (возможно чат)

Описание:

Добавить в главное верхнее меню сайта новый раздел «Заявки и обращения» между разделами «Услуги» и «Контакты».

URL новой страницы сделать: https://uk-ts.ru/обращения

Макет новой страницы взять с любой страницы сайта

Структура страницы следующая:

Заголовок: Оформить заявку или обращение - слева (в стиле других заголовков страниц сайта);

Несколько полей в ряд для заполнения:

- Ф.И.О. (текстовый формат с возможностью правки);

- Адрес (текстовый формат с возможностью правки и всплывающим автозаполнением для одного стандартного образца (пример пр Коммунистический д 35

кв 2)

- Тема обращения (выпадающий список – сантехника, электрика, уборка, другое...?)

- Текст сообщения - с примечанием «В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в установленные сроки, необходимо в

тексте указывать адрес и суть проблемы, либо подробно описать заявку.»(текстовый

формат с возможностью правки);

Кнопка «Отправить обращение», ниже всех полей, размер кнопки, цвет и форма в стиле сайта.

Текст обращений сразу после отправки должен приходить на указанную эл. почту с фиксацией даты и времени отправки.

Если обращение отправлено с телефона, номер должен автоматически определяться и прикрепляться к тексту обращения, приходящего на почту.

Информация о заявителе должна сохраняться для наполнения базы данных обратившихся жителей и автозаполнения полей с контактными данными при повторном обращении.

После отправки обращения через кнопку, заявитель получает уведомление – «Обращение принято».

Задача:

Разместить на сайте https://uk-ts.ru новую страницу, где будут размещен прайс платных услуг с пояснением.

Описание:

Добавить в главное верхнее меню сайта новый раздел «Платные услуги(Прайс-лист)» между разделами «Услуги» и новым разделом «Заявки и обращения».

URL новой страницы сделать: https://uk-ts.ru/прайс

Макет и структуру новой страницы взять со страницы «услуги».

Все страницы должны помещаться на экран смартфона.

На странице не должно быть незакрытых HTML-тегов.

Проверить адаптив на мобильных устройствах Android и iOS, и планшетах.

Проверить работу в браузерах Chrome, Mozilla, Opera, Yandex