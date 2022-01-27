Создание новых страниц на сайте

Здравствуйте, Лия! Посмотрел Ваши работы. Понравился Ваш подход к делу и стиль работы. Решил обратиться к Вам. Нужен редизайн существующего сайта. В прикрепленном ТЗ подробно описываются пожелания к будущему дизайну и добавлены ссылки на схематические макеты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на создание новых страниц - прайса и страницы для фиксирования и передачи электронных обращений жильцов МКД, обслуживаемых «УК
«Техсервис»
Задача:
Разместить на сайте https://uk-ts.ru новую страницу, где будут размещена форма для электронного обращения жильцов. (возможно чат)
Описание:
Добавить в главное верхнее меню сайта новый раздел «Заявки и обращения» между разделами «Услуги» и «Контакты».
URL новой страницы сделать: https://uk-ts.ru/обращения
Макет новой страницы взять с любой страницы сайта
Структура страницы следующая:
Заголовок: Оформить заявку или обращение - слева (в стиле других заголовков страниц сайта);
Несколько полей в ряд для заполнения:
- Ф.И.О. (текстовый формат с возможностью правки);
- Адрес (текстовый формат с возможностью правки и всплывающим автозаполнением для одного стандартного образца (пример пр Коммунистический д 35
кв 2)
- Тема обращения (выпадающий список – сантехника, электрика, уборка, другое...?)
- Текст сообщения - с примечанием «В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в установленные сроки, необходимо в
тексте указывать адрес и суть проблемы, либо подробно описать заявку.»(текстовый
формат с возможностью правки);
Кнопка «Отправить обращение», ниже всех полей, размер кнопки, цвет и форма в стиле сайта.
Текст обращений сразу после отправки должен приходить на указанную эл. почту с фиксацией даты и времени отправки.
Если обращение отправлено с телефона, номер должен автоматически определяться и прикрепляться к тексту обращения, приходящего на почту.
Информация о заявителе должна сохраняться для наполнения базы данных обратившихся жителей и автозаполнения полей с контактными данными при повторном обращении.
После отправки обращения через кнопку, заявитель получает уведомление – «Обращение принято».
Задача:
Разместить на сайте https://uk-ts.ru новую страницу, где будут размещен прайс платных услуг с пояснением.
Описание:
Добавить в главное верхнее меню сайта новый раздел «Платные услуги(Прайс-лист)» между разделами «Услуги» и новым разделом «Заявки и обращения».
URL новой страницы сделать: https://uk-ts.ru/прайс
Макет и структуру новой страницы взять со страницы «услуги».
Все страницы должны помещаться на экран смартфона.
На странице не должно быть незакрытых HTML-тегов.
Проверить адаптив на мобильных устройствах Android и iOS, и планшетах.
Проверить работу в браузерах Chrome, Mozilla, Opera, Yandex
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