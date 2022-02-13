Нужен редизайн сайта по каминах https://xfire.lv/ К работе нужно приступить сегодня 27.01.22 чт. Пишите сроки и цены (главная и внутренние) и если лендинг 7-9 секций. И ссылку на портфолио или где его посмотреть. Если прочли все, а не просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен дизайн главной страницы мобильного приложения. Подробнее в личку)
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт2 года назад
Описание: нужен изящный, современный дизайн. Желательно подобрать красивые анимации по теме. Хотелось бы видеть следующие блоки: преимущества, как мы работаем, отзывы, описание продукта, частые вопросы, форму для обратной связи.Завершен2 года назад
Нужно создать дизайн главной страницы для интернет магазина посуды. Бюджет небольшой. По срокам не горит, но чем раньше тем лучше. Есть референсы. Структура: 1. Главный экран, меню 2. Каталог 3. Популярные товары (плитка товаров) 4. О бреде 5. Форма для ...Завершен2 года назад
[b]Предметная область: [/b]Мы разрабатываем веб-приложение «ФотоБанк», которое представляет информационную систему, где пользователь по ссылке переходит в альбом, выбирает понравившиеся фотографии в корзину и оформляет заказ. Далее к пользователю на почту приходит инвойс (счет) к оплате. После оплаты ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн сайта. Предоставляю прототип главной страницы. Нужно его отрисовать. Пишите пожалуйста цены за главную страницу. По доп. страницам цену не включайте, просто напишите сколько будет стоить отрисовка отдельных страниц. Если есть вопросы пишите.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо откорректировать/заменить вечные сторисы для аккаунта медицинского учреждения. Набор сторисов, фото, текст для размещения есть, необходимо оформить их в корпоративном стиле компании (цвет, шрифт, нанесение лого при необходимости), для некоторых - заменить обложки. Сейчас сторисы ...Завершен2 года назад
Ищем дизайнера для по проектного сотрудничества с веб-студией. Работа напрямую с менеджером проектов веб-студии, не посредник. Работа удаленная. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. С нашей стороны гарантируем своевременную оплату и объем работы. [b] Требования:[/b] - ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать дизайн сайта в figma мобильная версия, версия для планшета и для десктопа Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10 Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется. По главной странице: есть ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт2 года назад
- $130
ЗАДАЧА Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад