Дизайн главной страницы

Нужен редизайн сайта по каминах https://xfire.lv/ К работе нужно приступить сегодня 27.01.22 чт. Пишите сроки и цены (главная и внутренние) и если лендинг 7-9 секций. И ссылку на портфолио или где его посмотреть. Если прочли все, а не просто ...