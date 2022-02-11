Оформление вечных сторисов в Инстаграм

Нужно нарисовать дизайн сайта в figma мобильная версия, версия для планшета и для десктопа Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10 Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется. По главной странице: есть ...