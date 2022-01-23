Дизайн сайта на битриксе

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок1012 просмотров
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Обновить дизайн сайта на битриксе, оплата по договоренности. Хотелось увидеть свежий дизайн. Продающие баннеры. Есть брендбук, но можно отступить от него в пользу дизайна. Примеры сайтов которые нравятся предоставлю.  Дизайн и верстка. Возможен постоянный договор на техобслуживание.  Оплата желательна по безналу или самозанятый. В крайнем случае по договору гпх. Перевод на карту невозможен.

Дизайн сайта
2 года назад
stanias
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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