Обновить дизайн сайта на битриксе, оплата по договоренности. Хотелось увидеть свежий дизайн. Продающие баннеры. Есть брендбук, но можно отступить от него в пользу дизайна. Примеры сайтов которые нравятся предоставлю. Дизайн и верстка. Возможен постоянный договор на техобслуживание. Оплата желательна по безналу или самозанятый. В крайнем случае по договору гпх. Перевод на карту невозможен.