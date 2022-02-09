Сделать дизайн сайта доставки еды

Есть ТЗ, на дизайн, стилистика/брендбук/лого есть Хотелось бы от опытного исполнителя, услышать советы по реализации небольшого сайта, какая CMS лучше будет и т.п Если все пройдет хорошо, то есть ещё несколько проектов в планах