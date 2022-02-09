Сделать дизайн сайта доставки еды

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок542 просмотра
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Данный шаблон берем как прототип https://unishop2.top/

Задача сделать дизайн.

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Дизайн сайта
2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
charlie9112
Олег 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 года назад
$350
10 дней
UAH
Большое спасибо! Как всегда все на высшем уровне. Очень талантливый дизайнер, будем обращаться еще!)
Работаю с Александром не впервые. Всегда четкая постановка задачи, интересные проекты и максимально приятное общение. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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