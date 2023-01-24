⚡Дизайн: у Вас до сих пор сайт, оформленный в стиле нулевых? Пора это менять!
Что входит в мои услуги? Я проведу анализ Вашей целевой аудитории, изучу конкурентов и создам подходящий дизайн для Вашего сайта. Однако я не только UX/UI дизайнер, могу создать для вас баннер, логотип, рекламный пост и много чего еще!
Учту все Ваши желания и сделаю качественно и быстро.
А главное, помните: в наше время, красивый и приятный дизайн это уже 50% успеха.
⚡Маркетолог? SMM-специалист? Я помогу тем, кто вышел в онлайн и не знает с чего начать продвижение. Тем, кто ищет способы увеличения продаж и масштабирования
бизнеса.
Проведу анализ Вашей целевой аудитории, изучу конкурентов, упакую профиль, оформлю посты и запущу рекламу.
Вам останется только принимать новые заказы
⚡ Журналист? Новостные, аналитические, информационные статьи? Репортажи? Интервью? Быть может администрирование Вашего онлайн ресурса? Или написание продающих текстов?
Да, все это входит в узкий круг моих способностей, и раз уж вы зашли сюда - не стесняйтесь, пишите и мы обо всем договоримся!
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