Дизайнер, журналист, маркетолог, SMM-специалист

⚡Дизайн: у Вас до сих пор сайт, оформленный в стиле нулевых? Пора это менять!

Что входит в мои услуги? Я проведу анализ Вашей целевой аудитории, изучу конкурентов и создам подходящий дизайн для Вашего сайта. Однако я не только UX/UI дизайнер, могу создать для вас баннер, логотип, рекламный пост и много чего еще!

Учту все Ваши желания и сделаю качественно и быстро.

А главное, помните: в наше время, красивый и приятный дизайн это уже 50% успеха.

⚡Маркетолог? SMM-специалист? Я помогу тем, кто вышел в онлайн и не знает с чего начать продвижение. Тем, кто ищет способы увеличения продаж и масштабирования

бизнеса.

Проведу анализ Вашей целевой аудитории, изучу конкурентов, упакую профиль, оформлю посты и запущу рекламу.

Вам останется только принимать новые заказы 

⚡ Журналист? Новостные, аналитические, информационные статьи? Репортажи? Интервью? Быть может администрирование Вашего онлайн ресурса? Или написание продающих текстов?

Да, все это входит в узкий круг моих способностей, и раз уж вы зашли сюда - не стесняйтесь, пишите и мы обо всем договоримся!