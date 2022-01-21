Создать дизайн сайта в Figma

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок922 просмотра
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Есть ТЗ, на дизайн, стилистика/брендбук/лого есть

Хотелось бы от опытного исполнителя, услышать советы по реализации небольшого сайта, какая CMS лучше будет и т.п

Если все пройдет хорошо, то есть ещё несколько проектов в планах

Дизайн сайтаFigma
2 года назад
Andrey_Lukashin
Андрей 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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