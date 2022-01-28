Консультация веб-дизанера по созданию сайта в конструкторе

Задача

Нужна консультация веб специалистов: веб дизайнеров и верстальщиков, имеющих

опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта.

Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Процесс - 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или

имейл, если требуется.

Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.

От вас - Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш

конструктор с тем, что уже использовали.

Обязательные требования

ВНИМАНИЕ! Необходимо иметь

1. Производительный компьютер,

2. не менее 500мб свободного места на диске.

3. стабильно быстрое интернет соединение и

4. работающий микрофон для общения,

5. установленные Skype и браузер,

Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.