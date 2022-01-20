Перерисовать блок в Figma

Есть готовый дизайн нужно перерисовать иконки и иллюстрации слишком цветасто все нужно разгрузить дизайн https://www.templatemonsterpreview.com/demo/177451.html?_gl=1*sumyl5*_ga*MTkwMDIxNDM1Ny4xNjQyNTg0NTQ0*_ga_FTPYEGT5LY*MTY0MjYxMTY2OC4yLjEuMTY0MjYxMTgzOS42MA..&_ga=2.118881935.789654451.1642584544-1900214357.1642584544 В заявке покажите пожалуйста, примеры Ваших работ по иллюстрации и иконкам в работе по сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
необходимо перерисовать 1 экран главной страницы в фирменном стиле компании
в заявке указывайте стоимость и сроки
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