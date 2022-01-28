Сделать дизайн строительного сайта

Необходимо красиво подготовить кейс для публикации в портфолио Макет: [url=https://www.figma.com/file/w4oiNqd8PKSu6unHWuNxxY/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/w4oiNqd8PKSu6unHWuNxxY/Untitled?node-id=0:1[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт нужно сделать дизайн по его подобию, почти скопировать на процентов 70-90%.
Дизайн пк и мобильной версии, сделать можно в фигме или фотошопе, в тз подробно все расписал https://docs.google.com/document/d/1DpdD9KLSC_AMK7u464Hn4Lcq7Ss82awopmmIZol_fSg/edit?usp=sharing
Стоимость указал за которую готов сотрудничать. Срок 3-5 дней.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать дизайн-шаблон для Simpla CMS. Без лишних модулей. Все стандартное. Логотип имеется. Похожие по структуре сайты покажу.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
Макет нужен в фигме. Прототип [url=https://www.figma.com/file/mvuyi89aW64KOwQTR790eZ/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B?node-id=0%3A1]тут[/url]. Было бы замечательно, если в процессе сотрудничества будут предложения по улучшению расположения блоков в прототипе.Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет! Есть готовый сайт Wordpress и нам нужно изменить некоторые элементы в дизайне, а также составить новые по ТЗ. Ищем талантливого и ответственного человека, с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, в дальнейшем понадобится ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать две визуально привлекательные страницы (вектор) для последующей верстки на сайт. Первая на основе текстовых материалов с первых двух скриншотов + визуально усилить рамками, иконками и т.п. Вторая на основе имеющейся (скриншот 3), но нужно довести ...Завершен2 года назад
Требуется адаптировать главную страницу для конечных потребителей. Предооставить удобный доступ к обновленной структуре и сервисам сайта. С помощью дизайна повысить конверсию. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/17fWpp5iucqJ8cJzrPUGnmcTDJ6qRy4f4dDYynKML3Lk/edit?usp=sharingЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать сайт для вебинаров на 6 разных темм, От вас стоимость, сроки (идеально 1 неделя) и контакты для связи. Можете описать процесс предстоящей работы. Спасибо Темы вебинаров 1. Почему взрослые не понимают подростков Как вести себя с подростками 2. ...Завершен2 года назад
Требуется сделать хорошую, качественную картинку на образовательную тематику (студенты) оплата по готовности, бюджет 300 рДизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Figma кликабельный прототип моб. приложения и сайта-сегодня, доработки Большая часть работ готова, нужно привести в порядок внешний вид и добавить ряд экранов Бюджет 30$ Сроки сегодня к 17-00 по мск Оплата после завершения ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад