Доработать дизайн сайта

Нужно разработать две визуально привлекательные страницы (вектор) для последующей верстки на сайт. Первая на основе текстовых материалов с первых двух скриншотов + визуально усилить рамками, иконками и т.п. Вторая на основе имеющейся (скриншот 3), но нужно довести ...
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Всем привет!
Есть готовый сайт Wordpress и нам нужно изменить некоторые элементы в дизайне, а также составить новые по ТЗ.
Ищем талантливого и ответственного человека, с которым легко коммуницировать.
Проект на перспективу, в дальнейшем понадобится больше задач.
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