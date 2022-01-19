Доработать дизайн вебсайта

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок1067 просмотров
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Есть готовый веб сайт, где необходимо доработать несколько элементов по ТЗ.

Ищем талантливого человека, который делает красивую веб графику и с которым легко коммуницировать.

Детали проекта будут высланы в ЛС.

2 года назад
guest_16425474106568
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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