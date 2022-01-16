Редизайн первого экрана

Нуден Хороший ВебДизайнер для Дорисовки сайта в помощь. Сам не успеваю БылоБы хорошо дизайнер с Одессы! Есть в psd дизайн Морды - я его вам дам чтоб брали от туда элементы - нужно отрисовать дизайн ...