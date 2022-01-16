Требуется дизайнер для интервью

Нужен дизайнер для интервью длительность 30 минут. Интервью будет производиться для маркетингового исследования касательно образовательного продукта. Тематика "Как зарабатывать на разработки лендингов для инфобизнеса". Требуются люди которые развиваются в направлении разработки лендингов на Тильде, либо хотят этому научиться. Интервью пройдет любом удобном для Вас менеджере, в формате разговора (можно без камеры). Фейстайм, Вотсап, Телеграм.

Будет порядка 30 вопросов, на которые нужно развернуто ответить. Нет правильного либо не правильного ответа, главное говорить то что думаешь.

Результаты будут использоваться в целях улучшения образовательного продукта. Ваши имена, данные и т.д нигде не будут фигурировать. Я не буду записывать контактные данные респондента, только заполнять документ с Вашими ответами.

Требуется три респондента. Подтверждать буду быстро. Интервью будет 16.01.2022.

Оплата за одно интервью 300 рублей