Прототип-макет и текста для корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок904 просмотра
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﻿Добрый день!

Нужно разработать прототип и текста для корпоративного сайта. Дизайн и верстку будем заказывать после.﻿﻿﻿

На данном этапе требуется составить структуру сайта и страниц. Расставить блоки на страницах. Написать текста.

В заявке напишите этапы, стоимость и сроки работы.

Ссылка на более подробное описание проекта.https://docs.google.com/document/d/1gZ6bYckmI-KJtt53IkTw0cMslNz3p3RISS7CATHZ4zI/edit?usp=sharing

2 года назад
azhaxalykov
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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