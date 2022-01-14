Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта для стоматологической клиники. Примерно на 8-10 блоков Подробности скину в лс понравившимся кандидатам.
Дизайн главной страницы сайта для программы "Ландшафтный дизайн 3D"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен адаптивный дизайн главной страницы для сайта программы «Ландшафтный дизайн 3D». Продумывать пути пользователя и структуру не нужно - только навести красоту. На главной странице планируется 8 экранов.
Предположительное время исполнения - 7 рабочих дней.
По стоимости жду ваших предложений.
Подробное ТЗ по ссылке в гугл-документе - https://docs.google.com/document/d/1k42J-ZSodZpio7AMzSJa42woYGlZ5qEnTeb94g1J5lI/edit?usp=sharing
Там же вы найдете готовый прототип в Фигме, комментарии и пожелания к блокам, ссылки на сайты конкурентов и референсы по цветовым палитрам. Отдельные моменты по визуалу можем обсудить в личных сообщениях.
Если кратко, то я - проект-менеджер компании AMS Software, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. В скором времени планируем выпуск программы для проектирования земельных участков и ландшафтного дизайна. Софт на стадии разработки, но, если вам для вдохновения или сбора материалов потребуется поработать непосредственно в самой программе, я предоставлю доступ к промежуточной сборке.
ТЗ дублирую в файлах.
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