Дизайн главной страницы сайта для программы "Ландшафтный дизайн 3D"

Нужен адаптивный дизайн главной страницы для сайта программы «Ландшафтный дизайн 3D». Продумывать пути пользователя и структуру не нужно - только навести красоту. На главной странице планируется 8 экранов.

Предположительное время исполнения - 7 рабочих дней.

По стоимости жду ваших предложений.

Подробное ТЗ по ссылке в гугл-документе - https://docs.google.com/document/d/1k42J-ZSodZpio7AMzSJa42woYGlZ5qEnTeb94g1J5lI/edit?usp=sharing

Там же вы найдете готовый прототип в Фигме, комментарии и пожелания к блокам, ссылки на сайты конкурентов и референсы по цветовым палитрам. Отдельные моменты по визуалу можем обсудить в личных сообщениях.

Если кратко, то я - проект-менеджер компании AMS Software, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. В скором времени планируем выпуск программы для проектирования земельных участков и ландшафтного дизайна. Софт на стадии разработки, но, если вам для вдохновения или сбора материалов потребуется поработать непосредственно в самой программе, я предоставлю доступ к промежуточной сборке.

ТЗ дублирую в файлах.