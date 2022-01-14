Сделать сайт на флексби

Разработать сайт для таргетолога на Тильде Добрый день! Нужно разработать адаптивный сайт на тильде с нуля, тематика (таргетированная реклама). Сайт будет одностраничным, всего 6 блоков и форма через которую можно оставить заявку. Настроить SEO и купить ...