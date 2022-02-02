Разработка дизайн макета лендинега по бриф листу

Предоставим вам по возможности максимально заполненный бриф лист на разработку лендинга. Если информации недостаточно то предварительно задаете доп. вопросы. Когда данных достаточно рисуете в фигме макет лендинга (для десктопа 1920 px). Примерно из 10 блоков будет состоять лендинг. Смотрим результат, вносим мелкие правки. Если правки значительные то за доработку доплачиваем.

Предварительно мне нужно:

- примеры ваших работ

- цена за отрисовку одного блока

- цена за значительную переработку блока

- цена за перерисовку всех блоков если совсем не зашел дизайн и сильно изменили ТЗ

Предпочтение исполнителям из РФ самозанятые/ИП.