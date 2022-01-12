Дизайн лендинга с анимацией

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка726 просмотров
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Нужен дизайн лендинга, с авторской графикой и анимацией, которая будет реализована на современных технологиях фронтенда. Тематика лендинга - онлайн игра.

Дизайн лендинга
2 года назад
dweb077
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад