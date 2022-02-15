Создать шаблон страницы на tilda (на базе готового дизайна)

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок651 просмотр
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Подробное ТЗ могу скинуть в ЛС. Есть аналог, который немного надо видоизменить (прикрепил). Доступы к тильде предоставлю.

Tilda
2 года назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$80
27 дней
Хорошая работа, претензий нет.
Хороший заказчик! Приятная коммуникация, быстрый ответ и оперативная оплата! Спасибо! Рекомендую