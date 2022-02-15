Создать шаблон страницы на tilda (на базе готового дизайна)

Есть макет главной с основными блоками без цветов. Есть лендинг с готовым цветовым решением. Необходимо цвета с лендинга использовать в оформлении главной. Нужен человек с очень хорошим чувством цвета и сочетаемости. Заказ срочный, выполнить до ...