UX/UI дизайн проекта

Создание макетов и кликабельных прототипов в Figma;

Разработка структуры сайта

Редизайн и внесение правок в текущем проекте;

Современные знания UX и UI;

Умение работать в Figma для создания макетов и кликабельных прототипов

Умение работать в команде;

Самостоятельность.

Мы ищем фуллстэк дизайнера под проект в котором будет необходимо спроектировать функционал по требованиям которые есть в ТЗ. Основная задача будет состоять в визуализации задач для команды разработки. сроки рассчитаны на 2 недели.

мы ищем дизайнера с упором на пользовательские сценарии. На 2 недели, хотим чтобы вы работали только с нами и были на связи 6 дней в неделю. Работа будет требовать полного вовлечения. Соответственно оплата будет рассчитываться как 500 долларов в неделю

Большая просьба людям без опыта не подавать заявки