UX/UI дизайн проекта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок941 просмотр
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  • Создание макетов и кликабельных прототипов в Figma;
  • Разработка структуры сайта
  • Редизайн и внесение правок в текущем проекте;
  • Современные знания UX и UI;
  • Умение работать в Figma для создания макетов и кликабельных прототипов
  • Умение работать в команде;
  • Самостоятельность.
Мы ищем фуллстэк дизайнера под проект в котором будет необходимо спроектировать функционал по требованиям которые есть в ТЗ. Основная задача будет состоять в визуализации задач для команды разработки. сроки рассчитаны на 2 недели. 

мы ищем дизайнера с упором на пользовательские сценарии. На 2 недели, хотим чтобы вы работали только с нами и были на связи 6 дней в неделю. Работа будет требовать полного вовлечения. Соответственно оплата будет рассчитываться как 500 долларов в неделю

Большая просьба людям без опыта не подавать заявки

2 года назад
danilgaleyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад