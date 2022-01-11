UX/UI дизайн проекта

создать простой лендинг по ТЗ и желательно заняться его продвижением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Создание макетов и кликабельных прототипов в Figma;
- Разработка структуры сайта
- Редизайн и внесение правок в текущем проекте;
- Современные знания UX и UI;
- Умение работать в Figma для создания макетов и кликабельных прототипов
- Умение работать в команде;
- Самостоятельность.
мы ищем дизайнера с упором на пользовательские сценарии. На 2 недели, хотим чтобы вы работали только с нами и были на связи 6 дней в неделю. Работа будет требовать полного вовлечения. Соответственно оплата будет рассчитываться как 500 долларов в неделю
Большая просьба людям без опыта не подавать заявки
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