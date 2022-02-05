Разработать дизайн сайта с рейтингами техники

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка868 просмотров
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Добрый день, мне нужен дизайн для главной и внутренней страницы сайта. Он будет посвящен рейтингам и обзорам мобильной техники. Мне нравится оформление в подобном стиле:

https://mobilegadjet.ru/

https://tehno-rating.ru/

https://ichip.ru/podborki

https://basetop.ru/

https://vyborcen.com/rejting-smartfonov

Дизайн сайта
2 года назад
guest_16420049355656
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 года назад
$195
12 дней
UAH
Заказывал дизайн, получилось очень красиво, современно, функционально и удобно. Максим расписал как и что должно работать. (за это отдельное спасибо). Отличный результат за небольшие деньги.
Заказчик ответственно подошел к созданию задания, всегда был на связи, быстро все оплатил) Приятно работать с хорошими людьми) Мои рекомендации!