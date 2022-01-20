Создать сайт для таргетолога

Разработать сайт для таргетолога на Тильде

Добрый день! Нужно разработать адаптивный сайт на тильде с нуля, тематика (таргетированная реклама). Сайт будет одностраничным, всего 6 блоков и форма через которую можно оставить заявку. Настроить SEO и купить домен.

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Есть цветовая гамма и пожелания по шрифтам. Дизайн доверяю вам. Время: 4 дня. Цену предлагайте. Спасибо!