Корпоративный сайт для производителя мебели

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Личка Weblancer

Telegram: natali_webb

E-mail: [email protected]

Привет!

В этот раз работала над дизайном сайта для производителя стильных и современных кухонь. Дизайн получился стильным и чистым, в лучших традициях минимализма. Выглядит "дорого" и выгодно представляет клиента среди конкурентов.

Приятного просмотра!