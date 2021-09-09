Корпоративный сайт для производителя мебели

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Личка Weblancer
Telegram: natali_webb
E-mail: [email protected]
Привет!
В этот раз работала над дизайном сайта для производителя стильных и современных кухонь. Дизайн получился стильным и чистым, в лучших традициях минимализма. Выглядит "дорого" и выгодно представляет клиента среди конкурентов.
Приятного просмотра!