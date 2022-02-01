UX/UI designer

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения и я веб-дизайнер.

Около года занимаюсь дизайном лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, лонгридов, баннеров.

Навыки: Figma, Tilda, Photoshop.

Портфолио: Сервис блокирует ссылки. Напишите мне в Telegram, и я вышлю Вам своё портфолио. +375298444024