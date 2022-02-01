UX/UI designer
Здравствуйте!
Меня зовут Евгения и я веб-дизайнер.
Около года занимаюсь дизайном лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов, лонгридов, баннеров.
Навыки: Figma, Tilda, Photoshop.
Портфолио: Сервис блокирует ссылки. Напишите мне в Telegram, и я вышлю Вам своё портфолио. +375298444024
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта туристических услуг24 просмотра
- Примеры первых страниц сайтов41 просмотр
- Дизайн сайта для студии дизайна интерьеров31 просмотр
- Резюме34 просмотра