Разработать дизайн интерфейса для веб-сервиса

[list][*]Создание макетов и кликабельных прототипов в Figma;[*]Разработка структуры сайта[*]Редизайн и внесение правок в текущем проекте;[/list][list][*]Современные знания UX и UI;[*]Умение работать в Figma для создания макетов и кликабельных прототипов[*]Умение работать в команде;[*]Самостоятельность.[/list] Мы ищем фуллстэк дизайнера под ...