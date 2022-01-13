Разработать дизайн интерфейса для веб-сервиса

[list][*]Создание макетов и кликабельных прототипов в Figma;[*]Разработка структуры сайта[*]Редизайн и внесение правок в текущем проекте;[/list][list][*]Современные знания UX и UI;[*]Умение работать в Figma для создания макетов и кликабельных прототипов[*]Умение работать в команде;[*]Самостоятельность.[/list] Мы ищем фуллстэк дизайнера под ...
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Нужно сделать дизайн интерфейса. Подробности обсудили по почте
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