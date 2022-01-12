Футер новый

$75
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка40 просмотров
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Переделать весь футер. В телегу вам скинул подробности.

2 года назад
pakalifting
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$75
1 день
RUBWMZ
Всё отлично! Спасибо.
Рекомендую Михаила к сотрудничеству!