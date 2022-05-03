Всем привет!
У нас своя команда по разработке сайтов на Tilda. Это значит, что поставленная Вами задача будет выполнена х2 быстрее и качественнее)
Наши основные принципы работы:
1. Полностью прорабатываем логику и структуру будущего сайта.
2. Все работы делаем, как говорится, для себя, на совесть.
3. Не срываем сроки и добросовестно выполняем работу.
4. Создаем современный, красивый, а главное, удобный сайт.
5. Работаем 24/7, всегда на связи и проконсультируем по любым вопросам.
Приятные бонусы:
1. Консультация по вашему будущему сайту – бесплатно.
2. Базовая SEO оптимизация – бесплатно.
3. Подключение Яндекс.Метрика и Google Analytics – бесплатно.
4. Поддержка Вашего сайта в течении месяца после сдачи проекта – бесплатно.
5. Работаем до последней правки.
Пишите, будем рады сотрудничать!
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