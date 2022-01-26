UX/UI дизайнер
Занимаюсь разработкой:
- Лендингов
- Многостраничных сайтов
- Интернет-магазинов
- Сайтов-визиток (одноэкранники)
- Интерфейсов
- Мобильных приложений
- CRM-систем
Оформляю инфопродукты.
Работаю в Figma и Тильда.
Выполняю работу в установленные сроки, от 1 дня.
Цены от 10 000 руб, возможны услуги верстки и программирования.
Работаю в диджитал 3,5 года, кейсы есть в различных нишах, работала в агентствах и на фрилансе. Возможно срочное выполнение проекта :)
ПОРТФОЛИО: https://clck.ru/ZLtKi
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Портфолио
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