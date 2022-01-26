UX/UI дизайнер

Занимаюсь разработкой:

- Лендингов

- Многостраничных сайтов

- Интернет-магазинов

- Сайтов-визиток (одноэкранники)

- Интерфейсов

- Мобильных приложений

- CRM-систем

Оформляю инфопродукты.

Работаю в Figma и Тильда.

Выполняю работу в установленные сроки, от 1 дня.

Цены от 10 000 руб, возможны услуги верстки и программирования.

Работаю в диджитал 3,5 года, кейсы есть в различных нишах, работала в агентствах и на фрилансе. Возможно срочное выполнение проекта :)

ПОРТФОЛИО: https://clck.ru/ZLtKi