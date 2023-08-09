Услуги графического и веб-дизайнера

Email: [email protected]

WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (987) 966-93-42

Самарская область область, г. Тольятти

Приветствую!

Я графический и веб-дизайнер и возможно, тот человек, которому вы доверите визуальный контент и дизайн своей компании. Создаю эстетичные и удобные сайты для творческих людей, для брендов, компаний и не только. Мой опыт в данной сфере позволит вам быстро получить финальный продукт хорошего качества, а стоимость на предоставляемые услуги вас приятно удивит.

Моя миссия в работе

— Выделить вас среди других с помощью визуала

— Помочь определиться с видением Вашего товара/продукта

— Привлечь для вас клиентов за счет Вашего образа

Все макеты разрабатываются индивидуально под Ваши запросы. Моя основная задача — выделить вас среди других и с помощью визуала, предать основную эмоцию Вашего бизнеса) Очень приветствую, когда клиент активно принимает в разработке того или иного продукта участие, а не пускает весь процесс на самотек. Давайте сделаем красиво вместе!