Email: [email protected]
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (987) 966-93-42
Самарская область область, г. Тольятти
Приветствую!
Я графический и веб-дизайнер и возможно, тот человек, которому вы доверите визуальный контент и дизайн своей компании. Создаю эстетичные и удобные сайты для творческих людей, для брендов, компаний и не только. Мой опыт в данной сфере позволит вам быстро получить финальный продукт хорошего качества, а стоимость на предоставляемые услуги вас приятно удивит.
Моя миссия в работе
— Выделить вас среди других с помощью визуала
— Помочь определиться с видением Вашего товара/продукта
— Привлечь для вас клиентов за счет Вашего образа
Все макеты разрабатываются индивидуально под Ваши запросы. Моя основная задача — выделить вас среди других и с помощью визуала, предать основную эмоцию Вашего бизнеса) Очень приветствую, когда клиент активно принимает в разработке того или иного продукта участие, а не пускает весь процесс на самотек. Давайте сделаем красиво вместе!
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